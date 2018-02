RCSA : Bahoken met Neymar à genoux et se la raconte

Dans : RCSA, PSG, Ligue 1.

Malgré une certaine fébrilité défensive, le Paris Saint-Germain a facilement dominé Strasbourg (5-2) samedi lors de la 26e journée de Ligue 1.

Pas de quoi démoraliser les Alsaciens qui savent que le club francilien n’est pas un adversaire comme les autres. Du coup, Stéphane Bahoken a même réussi à garder de bons souvenirs de cette défaite. Tout d’abord, l’attaquant du Racing a inscrit son deuxième but de la saison contre le PSG, après celui marqué au match aller (victoire 2-1, 16e journée). Et surtout, Bahoken a trouvé une photo qui le met particulièrement en valeur ! Sur cette image, on le voit debout face à Neymar à genoux et qui donne l’impression de se prosterner devant son adversaire.

L’ancien Niçois n’a donc pas résisté à la tentation et en a fait sa photo de profil sur Twitter ! Autant dire que cette initiative a fait réagir beaucoup de monde sur le réseau social, d’où la précision du Strasbourgeois. « Les amis c'est juste une simple photo aucune provocation de ma part au contraire c'est un honneur de jouer contre un tel joueur », a précisé Bahoken, qui ne s’estime évidemment pas supérieur au Brésilien.