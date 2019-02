L1: Merci la neige, Strasbourg heureux de ne pas affronter l'ASSE !

Dans : RCSA, ASSE, Ligue 1.

C’est ce dimanche à 17 heures que le match ASSE-Strasbourg devait initiallement se dérouler. Mais en raison de fortes chutes de neige dans le Forez, la rencontre a été reportée à une date ultérieure. Frustrant pour les supporters, mais pas pour Thierry Laurey ! L’entraîneur strasbourgeois s’est effectivement réjoui de ce report, alors que son équipe s’était qualifiée plus tôt dans la semaine en finale de la Coupe de la Ligue après avoir vaincue Bordeaux (3-2).

« On va prendre notre mal en patience, se reposer et préparer le match contre Angers. On a quelques garçons qui avaient fini la rencontre contre Bordeaux un peu fatigués donc ce report n'est pas une mauvaise chose malgré tout » a expliqué le coach du Racing Club de Strasbourg, qui doit cependant être moins heureux de voir que Montpellier lui est provisoirement passé devant au classement suite au match nul (1-1) du MHSC à Nîmes.