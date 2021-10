Khazri censuré, la LFP se prive d'une publicité mondiale !

Dans : ASSE.

Par Alexis Rose

Pour la troisième fois en quatre journées de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne n’a pas perdu face à Metz samedi après-midi (1-1). Si les Verts n’ont toujours pas gagné cette saison, ils peuvent quand se satisfaire de ce nouveau point pris. Surtout que Wahbi Khazri a marqué un but d’anthologie !

Toujours lanterne rouge du championnat de France, avec six petits points en 12 journées, l’ASSE ne voit pas tout en noir en cette 12e journée de Ligue 1. Si Sainté aurait bien entendu préféré gagner son premier match de la saison sur la pelouse de Metz, un concurrent direct dans la lutte pour le maintien, le groupe de Claude Puel a encore montré une belle force de caractère. Puisqu’après avoir arraché deux points dans le temps additionnel dans le derby contre l’OL (1-1) et face à Angers (2-2) un peu plus tôt durant ce mois d’octobre, le club du Forez est encore revenu au score. Suite à l’ouverture du score de Boulaya sur un coup-franc direct pour les Grenats (9e), Saint-Etienne est vite revenu dans le match grâce à l’inévitable Khazri (16e). Un but très important qui a marqué les esprits. Vu qu’après une relance de Kolodziejczak, l'international tunisien a envoyé un boulet de canon dans la cage d’Alexandre Oukidja. Une frappe de son propre camp qui a permis à Khazri de battre un record, puisque selon Opta, le joueur de 30 ans a planté à 68 mètres du but adverse, soit la distance la plus lointaine jamais analysée en L1 depuis 2006.

68 – Wahbi Khazri a marqué d’une distance de 68 mètres face à Metz, soit le but le plus lointain marqué en Ligue 1 depuis qu’Opta collecte les données (2006/07). Audace. #FCMASSE @ASSEofficiel @Ligue1UberEats pic.twitter.com/sXDhlPSrYb — OptaJean (@OptaJean) October 30, 2021

Un exploit qui n’a plus étonné que cela le principal intéressé. « Je l'ai beaucoup tenté, des fois on s'est moqué de moi, mais quand ça réussit, c'est bien. C'est bien pour l'équipe surtout. Je remonte la balle et je n'ai pas trop de solutions, je tente, et il y a la réussite au bout », a simplement avoué, sur Prime Vidéo, le héros de l’ASSE, qui a bien entendu été félicité par Claude Puel. « On sait qu'il en est capable, je n'ai pas besoin de lui dire parce qu'il tente souvent. Il a tenté ce geste 7 ou 8 fois dans les matchs amicaux. Pas un seul n'était entré. Donc cela tombe très bien, en plus la frappe est superbement dosée, et l'action est parfaitement menée. Il prend l'espace et voit le gardien avancé. C'est un super but, le gardien ne peut strictement rien faire et cela nous rend service. Wahbi est très important depuis le début de la saison, il joue très bien son rôle de leader. Et sur le terrain, il nous apporte beaucoup ! », a lancé le coach des Verts sur Amazon.

La LFP supprime les vidéos du but de Kahzri sur les réseaux sociaux

Avec cette très belle réalisation, Khazri va sans doute devenir un sérieux outsider pour le Prix Puskás de l’année 2021. Car son but est bien l’un des plus beaux de l’année. Sauf qu’au final, son lob exceptionnel ne fait pas le tour de la planète, vu que la LFP a décidé de bloquer toutes les vidéos du but diffusées sur les réseaux sociaux, afin de réserver ce contenu pour ses canaux. Un choix vivement critiqué par les suiveurs du football français sur Twitter...

La LFP qui bloque la vidéo du but de Khazri … ce serait dommage que ces images fassent le tour du Monde, ici .

silence, on creuse … — Manu Lonjon (@ManuLonjon) October 30, 2021

Même la ligue n’a pas les droits de ses propres actions. C’est à dire l’imbroglio existant autour des droits sur les réseaux sociaux. https://t.co/8SKMpVtTpG — Football Tactique (@FTactique) October 30, 2021

Au-delà de cette polémique, avec ce but extraordinaire, le Tunisien confirme être sur un petit nuage depuis le début de la saison. Alors que son équipe traîne tout en bas du tableau, Khazri, lui, surfe tout en haut dans le classement des buteurs, avec sept réalisations depuis le début de la saison, soit un total plus élevé que Payet, Mbappé ou Paqueta. Preuve que Khazri fait partie des hommes forts de cet exercice 2021-2022.