Convoité en Angleterre, Oscar Garcia peut oublier l’ASSE

Dans : ASSE, Foot Europeen.

Moins de deux mois après son départ de l’AS Saint-Etienne, Oscar Garcia pourrait déjà rebondir.

Suite à la rupture de son contrat à l’amiable chez les Verts, l’Espagnol, qui n’acceptait plus les méthodes du duo Romeyer-Caïazzo, a toujours la cote sur le marché. Notamment du côté de l’Olympiakos puisque le technicien aurait déjà rencontré les dirigeants grecs, révèle Mundo Deportivo. Il s’agirait pour le moment de sa piste la plus séduisante.

Car selon France Football, l’autre touche de Garcia concerne Nottingham Forest, actuel 14e de Championship (D2 anglaise), et dont le propriétaire Evangelos Marinakis est aussi le patron de l’Olympiakos. Sans surprise, on apprend donc que le club du Pirée a les faveurs de l’ancien coach du Red Bull Salzbourg. Reste à savoir si Garcia acceptera la proposition. Ou s’il préférera patienter en attendant une offre plus séduisante. Après l’échec à Saint-Etienne, nul doute que l’ex-milieu offensif prendra le temps de réfléchir avant de se lancer dans une nouvelle aventure.