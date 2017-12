ASSE : Une révolution des supporters le 7 janvier à Saint-Etienne ?

Dans : ASSE, Coupe de France, Coupe.

En grande difficulté à l’heure actuelle, Saint-Etienne essayera de se rassurer à la reprise avec la réception de Nîmes en Coupe de France.

Un beau match en perspective puis que les Crocos sont en grande forme et à la lutte pour la montée en Ligue 1. Autant dire que cette affiche fait particulièrement saliver du côté du Gard, où les supporters ambitionnent de venir en masse pour soutenir leur équipe en quête d’un exploit. Malheureusement, l’ambiance a été douchée à Noël avec l’arrêté préfectoral de la Loire limitant à 500 le nombre de supporters de Nîmes autorisés dans le Chaudron. Une décision que les fans nîmois n’acceptent pas du tout, et ils comptent bien défier les autorités sur ce sujet le dimanche 7 janvier prochain.

« Le préfet crée des problèmes là où il n'y en a pas. Il n'y a aucune rivalité entre les supporters des deux clubs et aucun risque de débordement. On va accueillir les Jeux Olympiques en 2024 et la Coupe du Monde de rugby 2023 et on est incapable d'organiser un déplacement de 1 000 supporters ! Avant la restriction, nous étions 860 inscrits, aujourd'hui, nous sommes plus de 1 000 », a fait savoir le président de l’un des trois groupes de supporters du Nîmes Olympique, dans les colonnes du Midi Libre. Et pour ce combat qui s’annonce compliqué, les Nimois peuvent compter sur la solidarité des supporters stéphanois, et notamment les Magic Fans. « La désobéissance civile est la seule solution pour démontrer l’absurdité de la répression actuelle et la nécessaire prise en compte du rôle incontournable des supporters », a fait savoir le principal groupe de supporters des Verts dans un communiqué. Autant dire que les deux camps feront clairement front commun pour essayer de faire sauter cet arrêt préfectoral, ou du moins de le rendre impossible à respecter.