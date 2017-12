ASSE : Une légende valide enfin une bonne décision de Romeyer

Dans : ASSE, Ligue 1.

La récente nomination de Jean-Louis Gasset au poste d’entraîneur principal de l'AS Saint-Etienne rend Robert Herbin heureux.

Mercredi dernier, à la surprise générale ou presque et juste avant la défaite contre Guingamp en Ligue 1 (1-2), les Verts ont annoncé la mise à l'écart de Julien Sablé et la promotion de Jean-Louis Gasset. Désormais coach de Sainté, aux côtés de Ghislain Printant, son nouvel adjoint, l'ancien entraîneur de Montpellier a pour mission de sauver un club en déconfiture, placé à la seizième place du championnat, deux petites longueurs au-dessus de la zone rouge. Et selon, Robert Herbin, Gasset a tout pour réussir dans le Forez.

« Je pense que la nomination de Jean-Louis Gasset au poste d'entraîneur est une bonne chose. Il a de l'expérience et Julien Sablé apprendra à ses côtés. J'espère que la trêve va mettre de l'ordre dans les cerveaux et les pieds des joueurs. L'ASSE doit d'abord se retrouver défensivement. Les joueurs ont montré un football sans conviction depuis le début de saison », a balancé, dans les colonnes du Progrès, la légende de l'ASSE, qui estime donc que Gasset fera mieux que Sablé puisqu'il a de la bouteille, après avoir été l'adjoint de Laurent Blanc entre 2007 et 2016 à Bordeaux, en équipe de France et au PSG.