ASSE : Un énorme renfort pour débuter le mercato en fanfare ?

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

En crise de résultat depuis de longues semaines, Saint-Etienne sera assurément l’un des clubs français les plus actifs sur le marché des transferts cet hiver. Il faut dire que Jean-Louis Gasset a besoin de renforts afin d’assurer rapidement le maintien du club forézien. Au moins un joueur par ligne est attendu par l’ancien coach du MHSC. Au milieu de terrain, un international français serait proche de rejoindre les Verts à en croire les informations de Yahoo Sport, il s’agit de Yann M’Vila.

Actuellement sous contrat au Rubin Kazan, l’ancien milieu défensif du Stade Rennais connaît quelques problèmes puisqu’il n’est plus payé par le club russe. Ainsi, un départ est logiquement envisagé et l’ASSE souhaiterait profiter de cette situation pour le recruter au mois de janvier. « Les parties seraient très proches d’un accord » selon Yahoo, mais « c’est l’UEFA qui doit trancher » puisque le joueur a officiellement demandé à être libéré. L’instance européenne devrait donner sa réponse la semaine prochaine, ce qui permettra ensuite à Yann M’Vila de s’engager (ou pas) à l’ASSE. Il s’agirait en tout cas d’un vrai pari et d’un potentiel gros coup de la part des dirigeants stéphanois, souvent critiqués lorsqu’il s’agit de mercato…