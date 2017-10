ASSE : Un ancien détruit salement Romeyer et Caïazzo !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Tandis que l'AS Saint-Etienne traverse une petite perturbation sur le plan des résultats, avec une défaite dans le Chaudron contre Montpellier, puis l'élimination en Coupe de la Ligue à Strasbourg, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont les oreilles qui sifflent. Plus que la période sportive actuelle, c'est la gestion des deux co-présidents de l'ASSE qui est attaquée par quelques anciens.

Et le plus virulent est ouvertement Jean-Louis Zanon, milieu de terrain champion de France avec l'AS Saint-Etienne en 1981. Répondant au Journal des Sports, l'ancien champion olympique avec les Bleus, Zanon taille un costard de gala aux deux dirigeants de l'ASSE qu'il ne porte visiblement pas dans son coeur. « Un des présidents est stéphanois. Il a gardé en lui la jalousie des anciens, de tout ce qu’ils ont gagné, lui qui ne gagnera jamais autre chose que cette Coupe de la Ligue 2013. L’autre est un financier qui est à Saint-Étienne comme il pourrait être à Nantes ou à Toulouse », balance l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, visiblement convaincu que les deux hommes ne mèneront pas les Verts vers les sommets. Roland Romeyer, qui est le premier visé, et Bernard Caïazzo, le financier, apprécieront....