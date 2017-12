  ASSE : Trois départs et deux arrivées rien qu’en attaque au mercato ?

Dans : ASSE, Mercato.

Par la force des choses, l’AS Saint-Etienne pourrait vivre une véritable révolution sur le marché des transferts en ce mois de janvier.

Si tous les secteurs sont visés, Dominique Rocheteau ayant annoncé l’arrivée d’au moins un joueur par ligne, l’attaque est le plus grand chantier. Le rendement des buteurs est catastrophique, et cela va impliquer un bouleversement de taille. Deux mouvements sont déjà certifiés : le départ d’Alexander Soderlund pour Rosenborg, et le retour de Robert Béric en provenance d’Anderlecht. En plus de cela, les contacts entre Kévin Monnet-Paquet et le club turc de Bursaspor s’intensifient, ce qui pourrait déboucher sur son transfert cet hiver.

Enfin, un troisième départ se profile, avec la possibilité pour les Verts de lâcher Loïs Diony en prêt selon Foot Mercato. L’ancien dijonnais est pourtant le plus gros achat jamais effectué par l’ASSE, mais son zéro pointé en Ligue 1 est rédhibitoire. Ce nouveau départ aurait pour but de faire un peu de place devant afin de recruter un autre avant-centre. La cellule de recrutement tant décriée s’active en ce sens, car les efforts financiers qui sont sur le point d’être effectués n’auront d’effet que si la perle rare capable de faire trembler les filets est dénichée.