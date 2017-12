ASSE : Stéphanois et fan de l’OM, Dabo assume parfaitement

Dans : ASSE, OM, Ligue 1.

En tant que natif de Marseille, le milieu de l’AS Saint-Etienne Bryan Dabo a forcément hâte de rencontrer l’OM dimanche soir.

L’ancien Montpelliérain n’a jamais caché sa passion pour le club phocéen, lui qui aurait pu s’y installer par le passé. « J'ai failli y signer deux fois, a rappelé le Stéphanois au Progrès. D'abord en 2015 puis l'année d'après avant mon arrivée à l'ASSE. Il y a eu des contacts avancés mais cela ne s'est pas fait. Ce n'était pas le bon moment pour moi de revenir à Marseille. » Mais cela n’empêche pas Dabo de suivre son club de coeur avec attention.

« Tout Marseillais est supporter de l'OM, a-t-il avoué. C'est comme Loïc Perrin avec l'ASSE. Moi, j'ai débuté au FC Burel et j'en garde des supers souvenirs. Cela fait partie des meilleures années de ma vie. Ce sont celles qui forgent un homme. Le football y est partout. C'est une religion comme ici à Sainté. Ce sont deux villes populaires, il y a des similitudes. Quand on arrive dans des endroits comme Saint-Etienne, Marseille ou Lens, on n'est pas dépaysé. Le peuple vit pour le foot. » Ce week-end au Vélodrome, Dabo devra pourtant oublier son côté supporter pour aider les Verts à sortir d’une situation périlleuse en championnat.