ASSE : De Guingamp à Sainté, Salibur s'y voyait déjà

Cet été, Yannis Salibur était tout proche de rejoindre l’AS Saint-Etienne dans le money-time du mercato. Finalement, l’attaquant de Guingamp n’a pas trouvé d’accord financier avec les Verts. Comme à l’hiver 2016, il est donc retourné en Bretagne. Sur les antennes de SFR Sport, le numéro 19 des Bretons est revenu sur ce transfert avorté. Surtout, il réaffirme haut et fort qu’il voulait quitter l’EAG pour les Verts au mercato.

« Ça a été une déception, parce que j'avais des envies de départ. Après, dans le football il y a des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. C'était assez avancé avec Saint-Etienne, avec le président... Malheureusement ça ne s'est pas fait. C'est la vie, c'est comme ça. Sur les négociations, nous n'avons pas été en accord » a expliqué l’attaquant de l’EAG, qui regrette vivement que l’opération ne se soit pas finalisée. « Après, sur certains points, je pense que l'on aurait dû se mettre en accord avant. On ne va pas refaire le passé, il y a des choses qui se sont passées qui ont été difficiles. C'est comme ça, on fait avec et puis on avance » a-t-il confié. L’avenir de Yannis Salibur sera de nouveau évoqué dès cet hiver, ce dernier étant en fin de contrat dans moins d’un an (juin 2018).