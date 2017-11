ASSE : Se barrer avant que ça n'empire, Oscar Garcia y pense !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Premier derby catastrophique pour Oscar Garcia ce dimanche face à Lyon. Premier, et dernier ?

Ce mardi, L’Equipe annonce que les relations déjà tendues entre l’entraineur espagnol et ses dirigeants ne risquent pas de s’arranger, et que le coach des Verts se demande si une sortie rapide du bourbier stéphanois ne serait pas la meilleure solution pour la suite de sa carrière. En effet, reclus avec ses adjoints, l’ancien joueur du FC Barcelone se coupe clairement de la direction depuis le marché des transferts effectué l’été dernier et qu’il juge complètement raté. La preuve avec la composition de départ pour le match face à Lyon, où aucune des sept recrues du club n’a été alignée. Selon le quotidien sportif, en privé, Oscar Garcia serait étonné par l’amateurisme et le manque de moyens du club stéphanois, qu’il pensait plus sérieux et plus compétitif.

« Venu se servir des Verts comme d'un tremplin, l'ambitieux Oscar Garcia préférerait partir avant qu'il ne soit trop tard. Pas pour aller de suite dans un autre club. Mais avant que sa réputation se trouve écornée », annonce ainsi L’Equipe, pour qui le torchon brûle, même si chez les dirigeants, on imagine pour le moment pas une seconde se séparer d’un entraineur au salaire élevé, et qui a un contrat courant jusqu’en juin 2019.