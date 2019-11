ASSE : Saliba commence à faire flipper Arsenal

Dans : ASSE.

William Saliba est encore blessé avec les Verts, et ce pour plusieurs semaines. Ce qui interpelle du côté d'Arsenal.

Il y a Saint-Etienne avec et sans William Saliba. De nouveau absent pour plusieurs semaines, comme en début de saison, le jeune défenseur central a vu son équipe couler en Ukraine, avec deux buts encaissés en fin de rencontre pour un match nul aussi embarrassant que coûteux. Déjà touché aux adducteurs en début de saison, Saliba souffre désormais du pied, et manquera un nouveau mois de compétition.

Pour le joueur déjà acheté par Arsenal, et qui était venu en septembre au sein du club londonien pour parfaire sa guérison, cela commence à faire beaucoup. Certains supporters s’inquiètent ouvertement sur les réseaux sociaux de voir un joueur si fréquemment présent à l’infirmerie. Surtout que les 30 ME payés pour le faire venir en fin de saison représentent tout de même un copieux investissement pour l’avenir. Autant dire que la deuxième partie de saison de Saliba sera suivie de près par Arsenal et ses fans, qui ont tout de même bien vu que, quand il était à 100 %, l’ancien joueur de Bondy avait tout de même les moyens de répondre aux exigences de la Premier League.