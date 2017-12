ASSE : Sainté a « coulé sous les vagues » de Nantes regrette Sablé

Dans : ASSE, Ligue 1.

Julien Sablé (entraîneur de l'ASSE après le match nul 2-2 contre Nantes) : « On a vécu deux matchs : une très bonne première mi-temps avec un respect tactique et beaucoup d'intensité qui a donné des occasions et un superbe but, puis la seconde mi-temps où un grain de sable vient enrayer la machine. On n'a pas réussi à tenir sous les vagues de Nantes. On va se satisfaire de ce point, panser toutes les plaies puis faire le dos rond jusqu'à Noël. La seconde mi-temps correspond à notre fébrilité du moment. Nous sommes dans un moment difficile mais nous avons des points à prendre sur les trois prochains matchs, et un beau challenge à relever dès la semaine prochaine ».