ASSE : Sablé casse le moral des Verts avant l’OM

Dans : ASSE, Ligue 1, OM.

Avant de jouer l'OM, l'entraineur de Saint-Etienne a bien fait comprendre qu'en dehors du maintien en Ligue 1, il ne se fixait pas beaucoup d'objectifs pour cette saison chaotique.

Toujours sans victoire depuis qu’il a pris les commandes de l’AS Saint-Etienne, Julien Sablé a très clairement manqué le coche lors des réceptions de Nantes et de Strasbourg. C’est loin de leurs bases et chez un prétendant au podium que les Verts vont tenter de réaliser l’exploit qui lancerait enfin l’ère post-Garcia. Autant dire que la mission s’annonce compliquée, comme le reconnaît sans mal le coach stéphanois, qui parle même d’une année où il n’y a pas grand chose à espérer.

« J'ai vu le match de l'Olympique de Marseille jeudi. Ils ont bien préparé notre rencontre en soignant leur temps de jeu. Ils ont des fondamentaux depuis le début de saison. Je connais très bien leur entraîneur et leur état d'esprit. Nous avons de l'ambition mais il faut faire le dos rond pour les trois prochains matchs. L’ASSE n’a pas vocation à jouer le maintien. On sait que c'est une année de transition. Mes joueurs ont de l'ambition et veulent s'en sortir », a prévenu le coach stéphanois, qui n’a pas pu s’empêcher de rappeler que ce match au Vélodrome lui tenait particulièrement à cœur, lui qui est natif de la cité phocéenne.

« Ce match de dimanche est très particulier pour ma famille et notamment pour mon père. Je n'ai pas eu le temps de penser à mon cas personnel, la situation ne me permet pas d'en profiter. Je pense à mon club, mon équipe, mes joueurs et prendre des points là bas », a expliqué Julien Sablé, qui n’a en effet pas vraiment le temps de faire dans le sentimental étant donné la situation délicate dans laquelle se trouve son équipe, et la fragilisé de son poste.