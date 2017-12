ASSE : Ruffier rappelle que ce même arbitre avait été gentil avec l'OL

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Amaury Delerue et ses assistants ont été les héros involontaires du match ASSE-Monaco, l'arbitre expulsant Stéphane Ruffier pour son attitude envers l'un des juges de touche après le troisième but monégasque. Pourtant, le gardien de but et capitaine de l'AS Saint-Etienne n'a pas été insultant avec l'assistant comme les images et le son de Canal+ l'ont démontré.

Et forcément, le gardien de but de l'ASSE n'a pas oublié de rappeler que le même arbitre et les mêmes assistants avaient eu une attitude radicalement différente lors du récent match Caen-OL, lorsque Fernando Marçal avait rudoyé l'arbitre de touche. Le joueur lyonnais n'avait pas été sanctionné avant et après la rencontre, alors qu'il avait clairement touché l'arbitre. Pour Stéphane Ruffier, il y a clairement deux poids, deux mesures. « Souvenez-vous de ce que Marçal a pu faire comme geste, et il n’a pas été expulsé... », a rappelé Stéphane Ruffier, qui sera suspendu au moins un match. Pas faux.