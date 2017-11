ASSE : Romeyer n'en dort plus mais il félicite la sécurité de Geoffroy-Guichard !

Dans : ASSE, OL, Ligue 1.

Si Dominique Rocheteau est monté au front depuis dimanche soir suite au derby perdu par l'ASSE et l'OL, et surtout aux incidents intervenus à Geoffroy-Guichard, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont eux resté très discrets. Ce mercredi, le président du directoire de l'AS Saint-Etienne sort de son mutisme, non pas pour évoquer la débandade sportive connue par les Verts face à Lyon, mais pour parler uniquement de l'envahissement du terrain. S'il ne s'exprime pas sur le geste de Nabil Fekir, Roland Romeyer tient à dédouaner les associations de supporters.

« On n’a pas le droit de faire ça. Ce qu’il s’est passé est très grave. Cela m’a beaucoup affecté. Les Green Angels avaient plié leurs bâches à partir du 4e but, les Magic Fans aussi. Ils allaient partir. D’après les échos que l’on a, ce ne sont pas des personnes qui sont membres du collectif des Magic Fans. Il ne s’agissait pas d’un envahissement organisé. Heureusement que l’on a pu aller jusqu’au terme du match. J’ai eu le préfet. Lui et le délégué m’ont dit que je pouvais féliciter les membres du service de sécurité, qu’ils avaient bien géré la situation », explique, dans le quotidien régional, le président de l'AS Saint-Etienne, qui avoue qu'il n'a pas dormi dans la nuit qui a suivi le derby perdu, restant seul à l'Etrat pour essayer de digérer cette soirée cauchemardesque.