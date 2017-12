ASSE : Romeyer « est fou », cet ancien est cash

Dans : ASSE, Ligue 1.

Robert Herbin est forcément touché par la situation de l'AS Saint-Etienne, l'ancien entraîneur des Verts ne pouvant pas apprécier de voir son équipe préférée flirter avec la zone rouge suite au match désastreux face à Monaco. Revenant sur cette soirée apocalyptique à Geoffroy-Guichard, Robert Herbin ne masque pas sa désolation, notamment devant le comportement des actuels dirigeants de l'ASSE.

« Lorsqu’on voit les Verts évoluer, on dirait que les joueurs ne se connaissent pas, viennent de se retrouver sur un terrain pour jouer pour la première fois ensemble. Il n’y a aucune cohésion. Tout ce qu’ils font est incohérent. Et puis, le comportement général au sein du club me dérange. Je ne sens pas d’exigence. Le climat est néfaste, le malaise total. Tout cela m’attriste évidemment et me met en colère par là-même. Dans ce genre de situation, il faut avoir les mots qu’il faut, rassembler ceux qui montrent certaines dispositions et pousser des coups de gueule. Mais quand on voit le comportement qu’a eu Romeyer, il n’y a rien de plus catastrophique pour le club. Il est fou de faire ça, c’est aberrant ! Entre lui et Caïazzo, ça n’a pas l’air d’être le grand amour, non ? », s’interroge, dans Le Progrès, le Sphinx, qui ne comprend plus réellement les événements récents à l'AS Saint-Etienne.