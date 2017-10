ASSE : Rocheteau éteint l'énorme incendie allumé par Hamouma

Dans : ASSE, Ligue 1.

Battue vendredi soir par Montpellier, l'ASSE s'est réveillée avec la gueule de bois, et cela d'autant plus que les propos de Romain Hamouma à la mi-temps de ce match ont suscité de très nombreux commentaires au sein du Peuple Vert. Alors que l'AS Saint-Etienne balbutiait son football à Geoffroy-Guichard, Hamouma a confié en direct que ses coéquipiers et lui n'avaient rien compris à la stratégie mise en place par Oscar Garcia. Un constat forcément surprenant fait à la télévision.

Mais ce dimanche, dans L'Equipe, Dominique Rocheteau essaie d'éteindre l'incendie provoqué par les propos de Romain Hamouma. « Je vais vous faire la même réponse qu'Oscar, à qui j'en ai parlé samedi : si des joueurs n'avaient pas assimilé l'organisation du début du match, il était simple d'aller le voir pour le lui dire. Dans le vestiaire à la mi-temps, ou même en cours de match. Ça aurait été beaucoup plus positif pour l'équipe. Et pas publiquement ? Non. Si Hamouma ne l'a pas fait dans un esprit de reproches, c'était maladroit d'en parler à la pause. Mais ce n'est pas grave car il ne l'a pas dit négativement. Il n'y a pas de cassure mais il y aura sûrement une explication. Elle n'est pas prévue pour l'instant mais ce serait mieux », prévient le directeur sportif de l'AS Saint-Etienne, conscient que la situation doit être rapidement clarifiée sous peine de provoquer une cassure.