ASSE : Rocheteau énumère les erreurs des Verts avant le mercato

Dans : ASSE, Ligue 1.

Alors que son AS Saint-Étienne est plongée dans une crise profonde depuis plusieurs semaines, Dominique Rocheteau ne semble pourtant pas plus catastrophé que cela...

Seizièmes de Ligue 1, un seul petit point au-dessus de la zone rouge, les Verts n'ont plus gagné depuis le 14 octobre. Suite au départ d'Oscar Garcia, l'ASSE a nommé deux entraîneurs en un mois puisque Jean-Louis Gasset a succédé à Julien Sablé juste avant la défaite contre Guingamp mercredi (1-2). Une situation floue qui dure depuis des mois maintenant, tout en sachant que l'entente entre les deux présidents, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, n'est pas au beau fixe. Malgré cela, Dominique Rocheteau préfère positiver.

« Saint-Étienne est en phase de reconstruction pour la deuxième partie de saison. Il va falloir changer des choses. Des erreurs ont été faites. Mais on est toujours debout. Catastrophique ? Après le départ de Christophe Galtier, on savait que ce serait une saison compliquée. On était bien partis avec Oscar, mais c’était l’arbre qui cachait la forêt. Je compte beaucoup sur ce mercato d’hiver pour rebondir. On a perdu des joueurs hyper importants qui ont fait le bonheur de Saint-Étienne et on ne les a pas remplacés. C’est ce qu’on va essayer de faire parce que ça se joue là-dessus, pas sur la double présidence. Je souhaite qu’on ait plus de moyens. On souhaite recruter trois, voire quatre joueurs. On s’est un peu trompés sur la politique sportive. On va chercher des joueurs qui connaissent la Ligue 1. Gasset en poste jusqu'à la fin de la saison ? C'est parti comme ça », a lancé, sur les ondes de RMC, le directeur sportif de Sainté, qui souhaite donc sortir le chéquier en recrutant au moins un joueur par ligne en janvier pour renforcer son effectif et repartir de l'avant en 2018. Mais rien ne sera facile pour les Verts durant le mercato...