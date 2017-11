ASSE : Rocheteau défend Garcia et démolit ses joueurs !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Globalement apprécié par les supporters de l’AS Saint-Etienne depuis son arrivée dans le Forez cet été en provenance de Salzbourg, Oscar Garcia connaît une première crise chez les Verts après la gifle infligée par Lyon dimanche soir dans le derby (0-5). De quoi douter de l’avenir du technicien espagnol à l’ASSE ? Pas encore. C’est du moins l’avis exprimé par Dominique Rocheteau dans les colonnes de L’Equipe ce mardi. Selon le directeur sportif de Saint-Etienne, il n’est pas question d’envisager un départ d’Oscar Garcia, qui garde toute la « confiance » de la direction stéphanoise.

« Il ne se trouve pas dans la démarche de démissionner. Oscar a été un grand joueur du Barça, donc un compétiteur. Il est très déçu, comme tout le monde à Saint-Etienne. On lui fait confiance et la majorité des joueurs adhèrent à sa méthode » a-t-il exprimé avant de lancer un pic à certains joueurs de son effectif. « C’est facile pour certains de dire que ses séances sont rythmées, qu’ils ont retrouvé la joie de s’entraîner, puis de dire tout d’un coup le contraire après le derby. Des joueurs mécontents, il y en a partout » a-t-il lancé, remonté comme un coucou après ses troupes. Autant dire que le directeur sportif de l’ASSE attend une réaction face au LOSC après la trêve. Si ce n’est une réaction par le jeu, au moins une réaction d’orgueil et de fierté…