ASSE : Qui c'est les plus forts au mercato ? C'est les Verts claironne Rocheteau

Dans : ASSE, Mercato.

Quelques heures après la fermeture du marché des transferts, qui aura été chaud bouillant du côté de l'AS Saint-Etienne, Dominique Rocheteau en a tiré un bilan ultra-positif.

Lors du mercato hivernal, Sainté n'a pas chômé, puisqu'il a été le club français le plus actif durant le mois de janvier en recrutant six joueurs. Avec l'arrivée de titulaires en puissance, que sont Ntep, M’Vila, Subotic, Debuchy et Beric, l'ASSE compte bel et bien sauver sa peau en Ligue 1, alors qu'elle dispose de trois points d'avance sur la zone rouge. Dans tous les cas, la formation du Forez peut se targuer d'avoir réussi son marché en faisant venir des internationaux pour zéro euro, vu qu'ils sont arrivés libre ou en prêt, tout en encaissant 3,5 ME de transferts pour dégraisser son effectif, avec notamment les départs de Pogba, Dabo et Lacroix. Un mercato qui ravit pleinement Dominique Rocheteau.

« Ce mercato, c'est une énorme satisfaction puisqu'on a fait ce qu'on avait annoncé. Il est même allé au-delà de nos espérances. Vu la situation et vu les tensions de la fin d'année dernière, il fallait rectifier le tir. On voulait trois joueurs, si possible internationaux, qui connaissaient bien la Ligue 1, on les a. C'est un travail d'équipe. Jean-Louis Gasset a été un élément moteur grâce à sa relation directe avec les joueurs, David Wantier a activé ses réseaux et le trio Roland Romeyer, Bernard Caïazzo et Frédéric Paquet ont suivi le sportif. Ce mercato confirme que le club conserve une certaine aura. Nous voulions des leaders et de l'expérience car l'équipe en manquait. Nous étions en état d'urgence. L'équipe manquait de sérénité et, honnêtement, ça faisait peur. Après, c'était important d'alléger la masse salariale et nous avions trop de joueurs pour disputer seulement la Ligue 1. Nous n'avons pas envisagé l'avenir lointain... », a avoué, sur Eurosport, le directeur sportif des Verts, qui sait pertinemment qu'un gros chantier l'attend lors du prochain mercato, au cours duquel l'ASSE devra notamment recruter un buteur, puisque Beric est désormais le seul avant-centre de l'effectif suite aux départs de Soderlund et de Diony.