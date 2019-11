ASSE : Puel nouvelle idole des Verts, il pense à Gasset et Printant

Dans : ASSE.

Suite à une période de crise en tout début de saison, l’AS Saint-Etienne est actuellement dans une bonne dynamique. La quatrième place en Ligue 1 l'attestant.

Du mois d’août au 25 septembre dernier, le club du Forez n’avait gagné qu’une seule fois en huit matchs toutes compétitions confondues. Mais depuis sept semaines, l’ASSE est invaincue, que ce soit en Ligue 1 ou en Europa League, avec une série de neuf rencontres sans le moindre revers. Une belle passe due en partie à l’arrivée de Claude Puel, qui n’a toujours pas goûté à la défaite sur le banc des Verts. Une chose qu’Arnaud Nordin ne contredit pas, même si l’attaquant de 21 ans estime que Puel récolte aussi les fruits du duo Jean-Louis Gasset - Ghislain Printant.

« Le coach Printant ? Printant avait aussi fait du bon boulot avec nous. En début de saison, il nous a fallu un peu de temps, mais au fur et à mesure des matchs ça allait beaucoup mieux. Après, Claude Puel est arrivé, il a amené une autre dynamique. Je pense que le groupe était prêt et on le voit bien. Le départ de Gasset a fait mal à l’équipe car c’était quelqu’un qui nous apportait beaucoup de confiance, qui nous parlait beaucoup. Il nous donnait vraiment tout. Humainement, je n’ai pas connu mieux. C’est quelqu’un de grandiose, et on pensait que le fait de garder un lien avec le coach Printant, qui était son adjoint, nous ferait du bien… Ça ne nous a pas fait du mal, mais en championnat ça n’allait pas et les dirigeants ont simplement voulu prendre la meilleure décision pour nous », a détaillé, sur le site Goal, l’international espoirs français, qui n’oublie pas que Sainté a tout de même donné un bon groupe et des échéances intéressantes à Puel, pas le seul artificier de la réussite actuelle.