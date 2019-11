ASSE : Puel délaisse les pros pour les jeunes, l’incroyable anecdote

Dans : ASSE.

Invaincu en Ligue 1 depuis sa nomination à l’AS Saint-Etienne, Claude Puel n’a pas tardé à mettre sa philosophie en place. Pour le plus grand plaisir des jeunes de l’effectif.

Quatre victoires et un match nul en championnat, c’est l’excellent bilan de Claude Puel à l’AS Saint-Etienne. Depuis son arrivée sur le banc, les Verts ne perdent plus. Et cela colle parfaitement à la culture de la gagne de l’entraîneur stéphanois, déjà obsédé pendant sa formation aux côtés de son ancien coéquipier Henri Stambouli.

« Gamin il nous faisait peur (rires), c'est un homme qui avait une volonté et une rigueur et ce très tôt dans sa formation, c'est ce qui a fait sa force dans sa carrière de joueur puis d'entraîneur, a raconté l’ancien gardien de but à France Bleu Saint-Etienne Loire. Si aujourd'hui il exige beaucoup des autres c'est aussi parce qu'il a beaucoup exigé de lui-même. C'est un homme qui est animé par sa volonté de gagner, il a cette rage de vaincre. »

Quand Puel va s’occuper des jeunes

Son autre particularité, c’est sa facilité à intégrer les jeunes, comme le prouve cette incroyable anecdote de l’époque où il entraînait l’OGC Nice. « Partout où Claude est passé, sa force a été de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Sportivement ce n'est pas anodin si les jeunes réussissent avec lui, a confié le père de Benjamin Stambouli. On n'en parle pas souvent, mais à Nice il allait parfois animer les séances des équipes de jeunes, c'est vous dire à quel point il est passionné et il a envie de faire grandir un club. »

Un profil qui ravit forcément les éléments du centre de formation. « Quand les gamins voient d'autres jeunes évoluer avec les pros, je peux vous dire que ça motive tout le monde à se dépasser, c'est ça aussi la méthode Puel, a-t-il décrit. Les dirigeants de l'AS Saint-Etienne ont bien compris la volonté de Claude de construire ici sur le long terme et ce n'est pas pour rien qu'on lui a donné des clés et des responsabilités différentes de ce qui se fait ailleurs. » Rappelons que Puel occupe aussi le poste de manager général à l’ASSE.