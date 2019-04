ASSE : Pour griller l'OL, Gasset rigole d'une solution radicale

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Toujours suspendu, Jean-Louis Gasset assiste en hauteur à la belle fin de saison de son équipe, en mode sprint final en championnat.

Le succès accompli face à Bordeaux (3-0) de dimanche a en tout cas mis en joie l’entraineur stéphanois, pour qui l’idée d’aller titiller Lyon pour la troisième place sur le podium trotte forcément dans les têtes. « Bien sûr, on regarde en bas, on a deux points d’avance sur Marseille. On regarde en haut, on a trois points de retard sur Lyon. Il reste 18 points à prendre. Si on est dans cet état d’esprit, on va avancer. On avait raté l’opportunité la semaine dernière. On avait limité la casse. Mais au final, depuis Lille, on a pris 10 points sur 12, marqué 12 buts. Le bilan est positif. On a une équipe expérimentée et quand elle sent arriver la ligne droite, il faut arriver à bien la concentrer », a souligné l’ancien adjoint de Laurent Blanc, qui deviendrait presque superstitieux au fur et à mesure que sa suspension l’éloigne du banc de touche.

« Ghislain Printant a fait 7 points sur 9, c’est bien. Je vais bien réfléchir pour savoir si je ne reste pas sur mon pigeonnier », a livré avec humour Jean-Louis Gasset, exclu face à Lille et qui a purgé le dernier de ses trois matchs de suspension. Malgré cette boutade, il y a tout de même de grandes chances qu’il retrouve sa place habituelle pour le déplacement à Reims de samedi prochain.