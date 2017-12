ASSE : Plan d'urgence décrété pour un mercato version blitzkrieg

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Ghislain Printant a pris samedi ses fonctions d'entraîneur-adjoint de l'AS Saint-Etienne, et il partira avec Jean-Louis Gasset et l'ensemble des joueurs lundi en Espagne pour un court stage de préparation. Interrogé sur la possibilité d'une ou plusieurs signatures dès l'ouverture du mercato, le technicien est resté prudent, même s'il admet que l'ASSE doit frapper vite et fort afin de tirer des bénéfices de ces renforts hivernaux.

« Si on peut imaginer voir des nouvelles têtes lundi dans l’avion ? Aujourd’hui, il n’y en a pas. On souhaite être actif pendant ce mercato. Plus tôt les gens seront là, mieux ce sera. Quant à vous dire s’ils seront dans l’avion où nous rejoindrons plus tard… seul le coach pourrait répondre à votre question. Et, encore, je n’en suis pas certain », a confié dans Le Progrès, avec prudence, Ghislain Printant, conscient que l’attente est énorme du côté des supporters de l’AS Saint-Etienne et qu’il faut donc être prudent sur le sujet du mercato. Mais il est évident que l'ASSE n'a plus le droit à l'erreur et doit impérativement trouver des solutions sous peine de connaître une deuxième partie de saison encore plus compliquée que la première.