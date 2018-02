ASSE : Pierre Ménès s'enflamme pour cette recrue du mercato

Dans : ASSE, Ligue 1.

Titulaire face à Amiens samedi soir, quelques jours seulement après son arrivée, Mathieu Debuchy a brillé sous les couleurs de l'AS Saint-Etienne. Buteur et à l'origine du but de Rémy Cabella, l'international français n'a pas déçu et a particulièrement tapé dans l’œil de Pierre Ménès. Sur son blog, le journaliste de Canal + a félicité l'ex-défenseur d'Arsenal pour sa prestation en Picardie.

« Celui qui s'est fait remarquer, c'est Mathieu Debuchy, auteur de l'ouverture du score et à l'origine du but de Cabella, grâce à sa très belle louche pour décaler Pajot. J'avoue que ça me fait très plaisir de le revoir jouer, parce qu'il n'a pas été très bien traité à Arsenal. C'est un très bon latéral et au vu du marasme ambiant concernant les latéraux français, il aura peut-être une chance de viser plus haut s'il signe des performances du même acabit dans les prochaines semaines. C'est en tout cas ce que je lui souhaite parce que c'est un garçon adorable » a lancé Pierre Ménès, visiblement emballé par le grand come-back de Mathieu Debuchy en France. Pourvu que ça dure..