ASSE : On préfère l’OL et l’OM, les Verts sont vexés

Dans : ASSE, OL, OM, Ligue 1.

Vainqueur de son match contre Bordeaux (3-0) dimanche, l’AS Saint-Etienne a réalisé une excellente opération au classement.

A six journées de la fin, les Verts n’ont plus que trois points de retard sur le podium. Autant dire que le club stéphanois est un sérieux candidat à la troisième place, même si l’attention des médias se dirige plutôt vers ses concurrents. Il faut bien l’admettre, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille font davantage parler. Ce qui n’a pas échappé à Timothée Kolodziejczak, un brin vexé.

« On fait notre petit bonhomme de chemin. On sait que les gens parlent beaucoup de Marseille et de Lyon mais nous, on continue, on est là. On met une bonne pression. Il faudra compter sur nous. On démontre depuis le début de saison qu'on a de l'ambition. La preuve, nous sommes quatrièmes », a rappelé le défenseur polyvalent au Progrès, avant d’afficher clairement ses ambitions.

L’ASSE vise plus haut

« Le but c'est d'aller plus haut mais on va déjà garder cette quatrième place qui est ouverte. Il y a beaucoup d'équipes qui la veulent, a poursuivi le joueur prêté par les Tigres de Monterrey. Chaque journée compte. Il faudra faire un gros match dimanche à Reims, pour continuer à rêver. C'est excitant pour le public, pour nous, pour tout un club qui en rêve depuis pas mal de temps. » En effet, Saint-Etienne attend ça depuis sa participation aux qualifications de la Coupe des clubs champions en 1981.