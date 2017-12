ASSE : M’Vila, Diabaté... Les premières pistes du mercato

Dans : ASSE, Mercato, Monaco, Foot Europeen.

À la recherche de plusieurs recrues en vue du prochain mercato de janvier, l'AS Saint-Etienne dispose désormais d'une short-list bien précise avec des joueurs passés par la Ligue 1.

« Il nous faut un joueur par ligne. Nous souhaitons recruter des joueurs qui connaissent la Ligue 1, qu’ils soient étrangers ou non ». Jeudi dernier, avant la nouvelle claque reçue contre l'AS Monaco à Geoffroy-Guichard (0-4), Julien Sablé fixait les besoins de l'ASSE en vue du mercato hivernal. Ceux-ci n'ont pas changé depuis, bien au contraire même puisque les Verts ont plus que besoin de renforts en janvier, sachant qu'ils sont seizièmes de la Ligue 1 après 18 journées. Par conséquent, la direction sportive s'active pour trouver les perles rares à bas prix.

Selon L'Equipe, le club stéphanois souhaiterait d'abord se renforcer à Monaco, où Adama Traoré et Soualiho Meïté, tous les deux en manque de temps de jeu, intéressent notamment le staff. De plus, l'ASSE envisage de relancer un certain Yann M’Vila, toujours sous contrat avec le Rubin Kazan depuis son échec à Sunderland. Et pour renforcer une attaque bien pâle, Sainté lorgnerait sur Cheikh Diabaté, l'ancien Messin qui veut quitter Osmanlispor pour retourner en Ligue 1. Si ces quatre joueurs sont atteignables en prêt sec, l'ASSE doit désormais trouver des arguments sportifs pour convaincre les différentes cibles, qui n'ont peut-être pas envie de rejoindre un club au contexte très pesant, comme les débordements des supporters verts aux abords de Geoffroy-Guichard vendredi l'ont montré...