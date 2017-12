ASSE : L'ASSE annonce un mercato français monsieur !

Dans : ASSE, Ligue 1, Mercato.

Dans l'objectif de renforcer un effectif trop limité, l'AS Saint-Etienne va se montrer actif lors du prochain mercato hivernal avec une nouvelle stratégie bien précise.

Depuis plusieurs semaines, les Verts sont en grande difficulté. Après Óscar García, Julien Sablé n'a toujours pas trouvé la solution miracle pour relancer une équipe en proie aux doutes, et qui n'a plus gagné depuis la mi-octobre. Relégué aux portes de la zone rouge, l'ASSE va donc jouer le maintien cette saison. Et pour éviter de trop souffrir, le club stéphanois va recruter plusieurs joueurs en janvier prochain. Si un joueur par ligne est attendu, les dirigeants vont se donner les moyens pour s'attacher les services de joueurs de qualité. Avec des profils déjà définis, comme l'affirme Dominique Rocheteau.

« L'erreur, c'est d'être reparti depuis deux ans sur un recrutement de joueurs qui ne connaissaient pas la Ligue 1. Avec beaucoup de joueurs étrangers, car on a 11 nationalités dans notre effectif actuel. Donc on va revenir à un recrutement beaucoup plus francophone, et surtout de joueurs qui connaissent très bien notre championnat. On ne va pas tout changer. Le mercato d'hiver ? Ce sera une sorte de pansement... », a lancé, sur Canal+, le directeur sportif des Verts, qui avoue donc que l'ASSE va revenir aux bases en faisant venir des joueurs adhérant à leurs valeurs pour qu'ils s’adaptent plus facilement et plus rapidement que les étrangers.