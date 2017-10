ASSE : Le dossier Bamba pourrait faire « exploser » le vestiaire

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Ce mercredi, l’AS Saint-Etienne affronte Strasbourg en 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Pour ce match, Oscar Garcia peut compter sur le grand retour de Jonathan Bamba, écarté par la direction du club à cause des négociations compliquées autour de sa prolongation de contrat. Malgré le retour de l’attaquant stéphanois dans le groupe, la situation ne semble pas pour autant réglée. Le joueur n’a pas encore prolongé (son contrat expire à la fin de la saison) et des désaccords apparaissent encore concernant le salaire du joueur.

Selon les informations de But Football Club, Jonathan Bamba réclamerait un salaire mensuel de 185.000 euros pour prolonger à l’ASSE, en plus d’une prime à la signature et d’une prime pour son entourage. Pour les dirigeants de Saint-Etienne, la situation s’enlise. « Si on fait ça, on fait exploser le vestiaire » aurait même confié un dirigeant du club forézien en interne. Autant dire que le dossier se complique, au moment où des clubs disposant de plus de moyens commencent à s’intéresser à l’ancien buteur du SCO d’Angers. En effet, le LOSC de Marcelo Bielsa suivrait avec attention la situation de Jonathan Bamba…