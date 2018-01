ASSE : Le bug Mitrovic, le mystère s'épaissit sur le refus de l'ASSE !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Samedi soir, l'AS Saint-Etienne a surpris tout le monde en annonçant que finalement Stefan Mitrovic ne signait pas, l'ASSE se retranchant derrière un souci lors des examens pour justifier cette décision. Le club ne pouvant pas dévoiler les raisons précises de ce problème en raison du secret médical, il y a donc de la place pour toutes les supputations. Via différents médias, on a appris que si le défenseur de La Gantoise n'avait pas signé à l'AS Saint-Etienne c'est qu'il souffrirait d’une entorse de la cheville, d’une fissure de la malléole et d’un problème au tendon d’Achille.

Oui mais voilà, ce dimanche, Christophe Hutteau, agent de joueurs et consultant d'Eurosport, affirme que Stefan Mitrovic est totalement apte à jouer, faisant du teasing sur des révélations à venir. « Le point sur le dossier Stefan Mitrovic et les vraies raisons du revirement de Saint Etienne cet après-midi lors du multiplex Coupe de France sur Eurosport. Un indice ! Mitrovic est apte a jouer sans souci... », indique Christophe Hutteau, qui ne croit visiblement pas aux raisons médicales avancées par l'AS Saint-Etienne.