ASSE : La machine verte est lancée, Gasset prévient l'OL

Dans : ASSE, Ligue 1.

Jean-Louis Gasset, entraîneur de l’AS Saint-Etienne, après la victoire contre Bordeaux (3-0) : « C'est une victoire logique, on l’a construite. On a souffert en première période car Bordeaux nous a imposé un pressing très haut. Par contre, en seconde, on a eu la maîtrise du jeu. Et là on a vu le très très bon Saint-Étienne. Je retiens l'état d'esprit de mes joueurs. J’ai vu Debuchy souffrir, je commençais à calculer comment on allait devoir jouer sans lui. Il boitille, il re-rentre sur le terrain et marque deux buts. J’adore ce métier et travailler avec des gens comme ça. On reprend la 4e place, c’est une première étape. Il reste 18 points à prendre. Si on est dans cet état d’esprit, on va avancer. Depuis Lille, on a pris 10 points sur 12, on a marqué 12 buts, le bilan est positif. Il ne faut pas se relâcher ».