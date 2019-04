ASSE : L'OM et l'OL paniquent, les Verts adorent ça

Dans : ASSE, OL, OM, Ligue 1.

A six points du podium avant la réception de Toulouse ce dimanche, l’AS Saint-Etienne joue les trouble-fêtes dans la course à la Ligue des Champions, que Lyon et Marseille se disputaient. Un rôle qui convient parfaitement aux Verts, d’autant que les partenaires de Loïc Perrin n’ont aucune pression, contrairement aux deux Olympiques, qui jouent une partie de leur saison dans le sprint final. Ce rôle d’outsider convient bien à Mathieu Debuchy, lequel a confié sur le plateau de Téléfoot qu’il croyait en ses chances de podium. Sans se mettre pour autant une grosse pression…

« Je pense que d'autres équipes sont mieux armées que nous, des équipes comme Marseille et Lyon. Eux ils se doivent de disputer la Ligue des Champions toutes les saisons. Je pense qu'ils ont la pression. Saint-Etienne est à l'affût et joue bien au ballon, si ça peut faire peur à certaines équipes, tant mieux » a confié Mathieu Debuchy, qui semble être particulièrement à l’aise dans la peau du chasseur. Reste maintenant à voir si les Foréziens parviendront à conserver leur avance sur l’Olympique de Marseille, et à griller l’Olympique Lyonnais.