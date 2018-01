ASSE : L'ASSE jure d'accélérer sur le mercato !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Le retour de Robert Beric à l'AS Saint-Etienne s'est avéré gagnant puisque l'attaquant, dont le prêt à Anderlecht a été stoppé, a débloqué les choses dimanche lors de la victoire des Verts contre Nîmes. Mais Jean-Louis Gasset en est bien conscient, le seul Beric ne suffira pas à faire de l'ASSE une machine conquérante lors de la deuxième partie de saison en Ligue 1, laquelle commencera fort avec la réception du TFC, autre équipe mal classée, le week-end prochain.

Mais, en marge de la qualification de l'AS Saint-Etienne en Coupe de France, l'entraîneur des Verts a promis que le renforcement de l'équipe lors de ce mercato d'hiver était une priorité absolue. « J’espère avoir des renforts le plus tôt possible. On connaît les améliorations à faire mais on ne va pas prendre pour prendre. Si ce sont des joueurs du même niveau que ceux qu’on a c’est inutile. Il faut des joueurs immédiatement compétitifs, un cran au-dessus, triés sur le volet. M’Vila ? Si un jour il est face à moi avec un maillot vert, je serai content », a précisé Jean-Louis Gasset, qui semble avoir déjà quelques idées précises sur ces footballeurs qui pourraient rapidement rejoindre l'AS Saint-Etienne.