ASSE : L’artilleur des Verts se prépare à bombarder l’OL

Dans : ASSE, OL, Ligue 1.

Prêté par le Zénith Saint-Pétersbourg cet été, Hernani a dû se contenter d’un faible de temps de jeu pendant le début de saison de l’AS Saint-Etienne.

En cause, un petit retard dans sa condition physique, ce qui ne l’a pas empêché de montrer l’une de ses principales qualités : sa frappe de balle. En effet, le milieu de terrain a déjà fait admirer sa puissance avec deux buts cette saison, dont un coup franc lointain à Strasbourg (1-1, défaite 5-4 aux tab) mercredi en Coupe de la Ligue.

« Oui, c’est une de mes qualités, a reconnu le Brésilien. La saison dernière, j’ai marqué 9 buts pour mon équipe. Je suis heureux de pouvoir mettre cette qualité au service de Saint-Etienne. Je travaille les coups de pied arrêtés et les frappes lointaines à chaque entraînement. » Hernani est donc impatient de récidiver et d’ouvrir son compteur à Geoffroy-Guichard. Cela tombe bien, le prochain match à domicile opposera les Verts à l’Olympique Lyonnais dans le derby le 5 novembre.

Hernani veut absolument défier l'OL

« J’adorerais faire mon premier match à domicile en tant que titulaire contre Lyon la semaine prochaine, a confié la recrue stéphanoise. Tous les joueurs aiment les grands matchs comme les derbies et on a tous envie de débuter cette rencontre. Je vais continuer à travailler dur pour avoir cette chance. Mes coéquipiers m’ont dit que c’était un match très important et qu’il faudrait faire une grosse prestation contre Lyon. Mais il ne faut pas oublier que nous avons le match contre Toulouse à préparer. Même si on sait tous que Lyon est le match de l’année, il faut vraiment prendre les matchs les uns après les autres. » Les Gones sont prévenus, le nouvel artilleur de l’ASSE est prêt.