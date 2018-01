ASSE : L'agent de Bamba sème encore plus le trouble !

Dans : ASSE, OM, Mercato, Ligue 1.

Durant tout l’été, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne ont galéré à cause d’un dossier particulièrement épineux : celui menant à Jonathan Bamba. En fin de contrat dans six mois, celui qui était prêté à Angers la saison dernière pourrait quitter le Forez, libre comme l’air, lors du mercato estival de 2018. A moins que la direction de l’ASSE ne s’en sépare en janvier, pour récupérer une indemnité de transfert, même minime. Une chose est sûre, la situation ne semble pas s’arranger. Interrogé par la Chaîne L’Equipe, l’un des représentants du joueur a confirmé la tendance.

Un gros de L1 est bien sur Bamba au mercato

« Aujourd’hui, son avenir est à Saint-Étienne, tout simplement, puisqu’il est sous contrat avec l’ASSE jusqu’en juin 2018. Aujourd’hui, sa priorité, c’est la situation du club, c’est de se battre pour sortir le club de cette situation. Les discussions sont en cours, pour le moment il n’y a pas plus d’avancées que ça. Aujourd’hui c’est un joueur en fin de contrat en juin 2018, qui est très sollicité, même par certains gros clubs français. Mais pour l'instant, Jonathan est exclusivement concentré sur Saint-Étienne. Aujourd’hui on n’a pas pris position par rapport à un départ ou une prolongation de contrat ou quoi que ce soit » a lancé Samir Khiat, qui confirme donc l’intérêt d’un cador de Ligue 1 pour Jonathan Bamba. Récemment, il était question d’une possible offensive de l’Olympique de Marseille dans ce dossier…