ASSE : Khazri est insupportable avec les arbitres, il dit pourquoi

Dans : ASSE, Ligue 1.

« Neuf cartons jaunes pour un attaquant, ce n'est pas normal. Je lui ai dit ». Fin février, Jean-Louis Gasset tirait les oreilles de Wahbi Khazri, lequel semble souvent très nerveux auprès des arbitres. Que les arbitres de Ligue 1 se rassurent, le meilleur buteur de l’AS Saint-Etienne est bien conscient qu’il est tout simplement insupportable avec eux. Interrogé à ce sujet sur RMC Sport, l’international tunisien a tenté d’expliquer pourquoi il était si nerveux et agacé auprès des arbitres en permanence. Et il promet de faire des efforts...

« En fait, je n'aime pas l'injustice. Parfois, j'ai le sentiment qu'il y a une injustice et, forcément, je n'arrive pas à me contenir. Même à la télé, quand je vois des scènes d'arbitrage qui me choquent (...), des attitudes un peu arrogantes, je n'aime pas ça. C'est à moi de faire avec et de grandir. Après, j'ai la chance d'avoir des coéquipiers qui ont plus de matchs que moi et qui eux se canalisent, donc c'est à moi de prendre exemple sur eux » a confié Wahbi Khazri, auteur d’un penalty contre Bordeaux ce week-end, et qui était pour une fois sur la même longueur d’onde que les hommes en noir. Le temps d’un après-midi…