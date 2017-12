ASSE : Incidents à Geoffroy-Guichard, des CRS devant les vestiaires

Dans : ASSE, Ligue 1.

La nuit va être longue du côté de Saint-Etienne. Depuis la fin du match et la lourde défaite à domicile face à Monaco (0-4) qui plonge un peu plus les Verts dans la crise, c’est tout le Chaudron qui est sous tension. Dans les vestiaires et près des zones mixtes, des CRS ont été déployés, une première selon les observateurs sur place. A l’extérieur du stade, cela chauffe beaucoup plus sérieusement puisque des supporters, dont certains sont entrés dans les Kops pendant le match malgré le huis-clos partiel, lancent des projectiles, fumigènes ou bombes agricoles, notamment à l'encontre des forces de l'ordre. Des pétards ont également été lancés par ces supportes vers le stade où les derniers spectateurs quittaient l'enceinte.