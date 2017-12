ASSE : Il a refusé de venir au mercato, et ne le regrette pas

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Parti de Nantes pour rejoindre Aston Villa en juillet 2015, Jordan Veretout est revenu en Ligue 1 un an plus tard, le club de Birmingham, relégué en D2, acceptant de le prêter à l'AS Saint-Etienne. Après une belle saison sous le maillot des Verts, le milieu de terrain semblait tout proche de s'engager définitivement avec Sainté lors du dernier mercato. Alors qu'il était attendu à l'ASSE, un accord semblant trouvé entre Saint-Etienne et Aston Villa, celui qui a été champion du monde U20 a finalement fait tourné le dos aux Verts et s'est engagé à la Fiorentina, où il donne entière satisfaction.

Evoquant cet épisode avec l'AS Saint-Etienne, Jordan Veretout affirme ne pas avoir le moindre regret, mais il souhaite tout de même à l'ASSE de s'en sortir, expliquant être toujours attentif aux performances des Verts. « Si je regrette de ne pas être resté à l’AS Saint-Etienne ? Non. J’ai passé une super saison là-bas, avec des mecs géniaux. Je regarde leurs matches le plus souvent possible. J’espère qu’ils vont remonter la pente, ça me fait de la peine de les voir à cette place et dans cette ambiance. Non, cette dégringolade ne me surprend pas. Notre fin de saison avait déjà été difficile. Après, quand tout va mal, tout va mal. Mais l'ASSE reste un grand club et il va revenir. Je suis de tout coeur avec les Verts. Je ne serai pas forcément resté si Christophe Galtier était resté. C’est un grand coach, je l’admire et il m’a fait progresser. J’ai eu Oscar Garcia au téléphone. Son discours m’avait plu et c’est pour ça que j’avais réfléchi jusqu’à la dernière minute. Mais j’étais plus dans l’optique de repartir à l’étranger et j’ai eu la Fiorentina. La Serie A est le Championnat qui convient le mieux à mon jeu, avec la Liga », explique, dans L'Equipe, Jordan Veretout.