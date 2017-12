ASSE : Gasset n°1 à Saint-Étienne, vous le sentez venir ?

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Depuis le départ précipité d’Oscar Garcia suite à l’humiliation subie dans le derby, c’est Julien Sablé qui est à la tête de l’ASSE.

Très rapidement, l’ancien joueur des Verts a été épaulé par Jean-Louis Gasset, ex-adjoint de Laurent Blanc au Paris Saint-Germain. Pour l’heure, le duo ne donne pas vraiment satisfaction puisqu’il n’a récolté que deux points en quatre rencontres. A en croire les informations du 10 Sport, une décision sera prise pendant la trêve hivernale sur le maintien (ou pas) de ce binôme à la tête de l’effectif professionnel.

Si les dirigeants venaient à se séparer de Julien Sablé, ils envisageraient sérieusement de confier les rênes de l’équipe à Jean-Louis Gasset, qui a dirigé (plutôt avec réussite) Montpellier la saison dernière. Il n’est pas non plus exclu de recruter un entraîneur à l’étranger mais le manque de moyens de l’ASSE pourrait refroidir cette option et encourager la nomination de Jean-Louis Gasset en lui « offrant » un adjoint de son choix. Pour l’heure, Julien Sablé n’est pas encore out. Mais il lui faudra impérativement obtenir des résultats avant la trêve s’il veut conserver sa place. Pas de chance, le calendrier est compliqué avec des matchs contre Marseille, l’ASM et Guingamp…