ASSE : Après un tel match, il y a de quoi s'excuser...

Dans : ASSE, Ligue 1.

Oscar Garcia (entraîneur de l’ASSE après la défaite 2-1 à Troyes) : « Je suis déçu… On a travaillé toute la semaine. Ils ont deux occasions et ils marquent deux buts. Nous, sur quatre occasions, nous ne marquons qu’une seule fois… Nous avons des défauts dans l’efficacité et les centres. Nous devons en tirer des conclusions. A onze contre onze, nous avions le contrôle du match et les occasions de marquer. Je suis désolé pour nos supportes qui sont venus aujourd’hui. Nous aurions aimé leur offrir la victoire ».