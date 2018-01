ASSE : Un souci de dernière minute entre l'ASSE et M'Vila

Dans : ASSE, Mercato, Foot Europeen, Ligue 1.

Jean-Louis Gasset était en conférence de presse ce samedi à la veille de la réception de Nîmes à Geoffroy-Guichard. Et l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne n'a pas échappé à une question sur les achats à venir de l'ASSE lors du mercato estival. Jean-Louis Gasset a notamment dû répondre sur les contacts avancés entre les Verts et Yann M'Vila. L'occasion pour le coach de Sainté d'avouer que l'accord était probable mais qu'un dernier détail devait être réglé avant une éventuelle officialisation.

« Yann M'Vila est le profil de joueur qui nous ferait du bien. Par sa technique et sa solidité mentale. C’est le style qu’il nous faut. Il veut le ballon. Fin 2017, le ballon nous brulait les pieds et ce n’est pas le foot que j’aime. Il y a aujourd’hui un problème de papiers, mais il aimerait bien travailler avec moi », a reconnu le nouveau technicien stéphanois, qui croise les doigts pour que l'opération se concrétise rapidement. Actuellement, Yann M'Vila est sous contrat avec le Rubin Kazan et où à priori le milieu défensif a des soucis de salaires impayés.