ASSE : Enfin une très bonne nouvelle au mercato !

Dans : ASSE, Mercato.

Les supporters stéphanois n’ont pas forcément la pêche ces derniers temps en raison de la descente aux enfers de leur club au classement, sans parler des décisions difficiles à suivre de leurs dirigeants. Une chose est sure, le marché des transferts est attendu pour redresser la barre. Alors qu’un défenseur central pourrait arriver dans les prochains jours, le dossier Yann M’Vila est en très bonne voie. En effet, ce jeudi, RMC annonce qu’un accord total a été trouvé entre l’ASSE et le milieu de terrain défensif, et cette arrivée pourrait se faire gratuitement. En effet, l’ancien rennais a effectué des démarches pour être libéré de son contrat au Rubin Kazan, qui ne lui verserait plus son salaire depuis quelques temps déjà.

Les instances devraient très rapidement trancher, et s’il venait à être libéré dans les prochains jours, il s’engagerait alors immédiatement avec les Verts. La radio sportive annonce que Saint-Etienne espère la signature du joueur ce week-end, alors que le Rubin Kazan est prêt à le laisser partir sans rechigner. Même s’il faut être méfiant avec un joueur au passé tumultueux, la signature de Yann M’Vila est en très bonne voie, et l’international français de 27 ans pourrait arriver avec une grosse revanche à prendre.