ASSE : Dugarry scandalisé par la gestion de l'ASSE !

Dans : ASSE, Ligue 1.

La situation de l'AS Saint-Etienne suscite bien des inquiétudes, les Verts étant une équipe légendaire du football français. En pleine chute libre, l'ASSE ne sait plus trop à quoi s'accrocher pour avoir un peu d'espoir, le mercato hivernal semblant être l'ultime chance de l'AS Saint-Etienne d'éviter une catastrophe en fin de saison. Evoquant cette situation sur RMC, Dugarry a haussé le ton et attaqué frontalement le duo Romeyer-Caïazzo.

« Je pense que Christophe Galtier a été l’arbre qui cache la forêt pendant très longtemps, mais il y a trop de divergences les uns par rapport aux autres. Ce n’est pas un club qui est professionnel, du moins pas suffisamment (...) Quand vous voyez ce qu'il s’est passé sur le derby. Ils en prennent cinq, les supporters entrent sur le terrain et on nous envoie Rocheteau pour nous expliquer tout ça. Mais c’est à mourir de rire ! Il faut des hommes forts qui inspirent une crainte par rapport aux joueurs, aux supporters, qui ont une vision. C’est un club d’amateurs ! Et monsieur Romeyer veut le gérer comme un amateur, à la familiale, copain-copine… Et monsieur Caïazzo est à l’opposé. Ça ne fonctionne pas ! Les clubs de football ne marchent plus comme ça. C’est un rêve absolu ! Soit on est président, soit on est supporters, mais pas les deux. Il faut des hommes forts... et moi j’ai vu Romeyer faire la bise aux joueurs et comment tu fais quand tu dois prendre des décisions ou des sanctions ! », a confié le champion du monde 1998, pas vraiment convaincu que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo peuvent contribuer au bon fonctionnement de l'AS Saint-Etienne.