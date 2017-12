ASSE : Désespérés, les Verts tentent (encore) le coup Salibur !

Dans : ASSE, EAG, Mercato, Ligue 1.

« On va revenir à un recrutement beaucoup plus francophone, et surtout de joueurs qui connaissent très bien notre championnat ». La semaine dernière, Dominique Rocheteau donnait le ton du prochain mercato de l’AS Saint-Etienne. Les paris avec des joueurs inconnus au bataillon dénichés à l’autre bout de l’Europe, c’est terminé. Le club du Forez est bien décidé à recruter des valeurs sûres avec des joueurs ayant déjà évolués en Ligue 1. Dans cette optique, Henri Bédimo serait visé. Mais l’international camerounais de l’OM n’est pas le seul joueur sur les tablettes de l’ASSE.

En effet, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne seraient toujours très intéressés par le profil de Yannis Salibur. Le 31 août dernier, l’attaquant de Guingamp était tout proche de signer chez les Verts. Pour des raisons financières, l’opération ne s’était finalement pas conclue, au plus grand regret de la direction stéphanoise. A la recherche d’un attaquant capable d’évoluer le côté, l’ASSE pourrait donc réactiver cette piste selon But Football Club, en raison des émoluments trop importants de Paul-Georges Ntep (Wolfsburg), autre dossier exploré. Reste désormais à voir si (cette fois), les deux parties parviendront à trouver un accord…