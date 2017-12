ASSE : Défaites, blessés… Même la Ligue s’y met regrette Sablé

Dans : ASSE, Ligue 1.

Redescendue en milieu de tableau, l’AS Saint-Etienne vit une période compliquée depuis quelques semaines.

Sur le plan sportif, le club stéphanois n’a plus gagné un match depuis plus d’un mois, c’était face à Metz (3-1, 9e journée), la lanterne rouge du championnat. Mais ce qui a vraiment énervé les supporters, c’est évidemment l’humiliation dans le derby à domicile contre l’Olympique Lyonnais (0-5). Une soirée cauchemardesque et lourde de conséquence puisque l’Espagnol Oscar Garcia décidait de quitter son poste d’entraîneur. Pendant que la commission de discipline préparait une sanction pour le club après les incidents du derby.

Résultat, l’ASSE a écopé de deux matchs à huis clos partiel, ce qui plombe encore un peu plus le moral de Julien Sablé, peu épargné par les blessures avant le match contre Nantes dimanche (15h). « En ce moment, on a l’impression que tout est contre nous, a réagi le coach des Verts. Personnellement, j’aurais préféré que nos supporters puissent jouer leur rôle. Dans ces situations, on a besoin de toutes les forces vives mais contre Nantes, on ne pourra pas compter sur notre 12e homme. C’est quelque chose qui va nous manquer. » Comme si Saint-Etienne avait besoin d’un handicap supplémentaire...