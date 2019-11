ASSE : Claude Puel était tout proche du Milan AC

Dans : ASSE.

Début octobre, l’AS Saint-Etienne officialisait la venue de Claude Puel en remplacement de Ghislain Printant. Un coach réputé, qui a la cote partout à travers l’Europe…

Et pour cause, le manager de Leicester et de Southampton aurait pu échapper à Saint-Etienne. En effet, France Football révèle en ce milieu de semaine qu’une autre formation européenne a pensé très fort à Claude Puel : le Milan AC. Le club lombard s’est très fortement renseigné auprès de Claude Puel et de son entourage après le licenciement de Marco Giampaolo.

Mais finalement, c’est une solution italienne pour laquelle Milan a opté avec la venue de Stefano Piolo. Un choix très peu payant à Milan pour l’instant, où les résultats ne se sont pas améliorés. A Saint-Etienne en revanche, le changement est notable puisque depuis la venue de Claude Puel, les Verts ont enchaîné 3 victoires et 2 matchs nuls toutes compétitions confondues…