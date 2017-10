ASSE : Cette phrase d’Oscar Garcia qui pourrait lui coûter cher

Dans : ASSE, Ligue 1.

Bien timorés à Toulouse, les Stéphanois sont repartis de la Ville Rose avec un nul (0-0) qui ne leur permet pas de revenir sur les hauteurs du classement. La spirale est clairement négative à l’approche du derby, et Oscar Garcia ne cache plus vraiment son agacement devant le faible jeu proposé par son équipe, et notamment son efficacité famélique. C’est ainsi que l’entraineur espagnol a lâché une petite phrase qui fait du bruit dans le Forez. Interrogé sur le rendement de ses joueurs, l’ancien barcelonais a expliqué : « Je ne peux pas leur demander ce qu’ils ne savent pas faire ». Le sous-entendu est gravissime selon Robert Herbin, comme il le confie dans Le Progrès.

« C’est désagréable et au final, on a assisté à un mauvais spectacle, décousu et haché qui, je dois l’avouer, ne m’a pas emballé. Parmi tous les joueurs recrutés et les autres, je n’en vois pas qui se détachent pour prendre les choses en main. Le jeune Bamba, qui au demeurant dispose d’une conduite de balle intéressante, doit éviter d’en faire trop. Il a besoin d’être conseillé. C’est le travail de l’entraîneur. Mais pour parvenir à faire progresser ce groupe, il doit en imposer. Malheureusement, je ne crois pas que c’est en disant à la presse ce que j’ai lu ce matin dans votre journal (NLDR : « Je ne peux pas leur demander ce qu’ils ne savent pas faire »), qu’il va y arriver. Cette réflexion est surprenante. C’est les condamner. Ce sont des choses que l’on peut dire pour toucher l’orgueil des joueurs mais on doit le faire dans l’intimité, pas publiquement. Car ça peut conduire au renoncement des joueurs, installer un je- m’en-foutisme », a prévenu la légende des Verts, pour qui Oscar Garcia a effectué un aveu de faiblesse coupable avec cette sortie médiatique.