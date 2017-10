ASSE : Ce fiasco du mercato que Garcia remet sur la table

Dans : ASSE, Ligue 1.

Eliminé par Strasbourg en Coupe de la Ligue, l’AS Saint-Etienne marque clairement le pas depuis quelques semaines. Si son classement en championnat reste flatteur, les performances réalisées ne sont pas au niveau des attentes provoquées par l’arrivée d’Oscar Garcia. Mais cette mauvaise passe s’explique assez facilement : les Verts n’ont aucune buteur. Ils ont laissé filer en prêt Robert Béric, qui malgré ses pépins physiques, était tout de même un joueur habile dans la finition, et ont recruté Loïs Diony pour une somme importante. L’ancien dijonnais, blessé actuellement mais tout de même bien décevant depuis le début de saison, est pour le moment une déception. Et derrière, personne ne prend la relève puisque Jonathan Bamba, sur le retour, n’est pas forcément un finisseur, et Alexander Soderlund se montre toujours aussi maladroit. Résultat, Oscar Garcia, qui n’avait pas eu gain de cause sur le recrutement d’un avant-centre d’un autre profil, ne manque pas de le faire savoir.

« Ce n’est jamais facile de marquer. Les matches, tu les gagnes ou les perds dans les surfaces en étant efficacité dans celle de l’adversaire, agressif dans la tienne. On travaille beaucoup pour améliorer notre manque d’efficacité en attaque. On peut améliorer les sorties de balle, les mouvements mais même si tu travailles énormément, il n’est pas facile de devenir un grand buteur. Tu ne le deviens pas comme cela. Je le répète, on a joué quelques bonnes minutes, mais si tu n’es pas agressif et efficace, il est compliqué de gagner un match », a expliqué le coach espagnol au Progrès, histoire de bien faire comprendre que toutes les préparations et remontées de balle au monde étaient inutiles sans un finisseur au bout.